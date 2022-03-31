Цхинвал, , 10:24 — REGNUM В случае, если Республика Южная Осетия войдет в состав России, она намерена объединиться с Северной Осетией. Об этом 31 марта заявил южноосетинский президент Анатолий Бибилов в эфире телеканала «Россия 24».

Анатолий Бибилов Sputnik-ossetia.ru

Как указал Бибилов, вопрос о вхождении республики в Россию основан на «огромном желании народа вернуться» в состав РФ, при этом он подчеркнул, что мнению жителей республики необходимо спросить, хотя оно и «известно».

"Алания у нас уже есть: и Северная Осетия — Алания и Южная Осетия — Государство Алания. Это уже одна Алания. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, есть тоже процедуры, которые связаны с объединением субъектов. На сегодняшний день Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России. Я думаю, что объединение Осетии необходимо», — также добавил президент Южной Осетии говоря о том, планируется ли объединение республики с Северной Осетией.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта стало известно, что в Республике Южная Осетия в ближайшее время будет проведён референдум о присоединении к России