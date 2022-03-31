Сеул, 31 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль рассматривает возможность посещения военной базы США Кэмп Хамфрис, расположенной в южнокорейском городе Пхенчхан. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Верховная прокуратура Республики Корея Юн Сок Ёль

Предполагается, что визит на базу, расположенную в 70 км к югу от Сеула и служащую штаб-квартирой вооруженных сил США в Южной Корее (USFK), Юн посетит в конце следующей недели.

Сообщается, что южнокорейский лидер планирует встретиться с высшим военным руководством США в регионе, включая командира местных сил США генерала Пола Лакамера.

Между тем пресс-секретарь избранного президента Ким Ын Хе отказался подтвердить данную информацию, однако отметила, что подобные намерения стоит рассматривать с точки зрения возобновления курса на сближение республики с США с учетом недавних провокаций КНДР.