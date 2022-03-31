Детройт, США, 31 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Также отличились форварды Райан Ривз, Филип Хитил, Крис Крайдер и Эндрю Копп.

В составе «Детройта» точными бросками отметились нападающие Майкл Расмуссен, Якуб Врана, Тайлер Бертуцци и Адам Эрни.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 93 очка. «Детройт» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 61 очком.

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