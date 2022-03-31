Воронеж, , 10:23 — REGNUM Месячник благоустройства пройдёт в Воронеже в апреле, распоряжение о его проведении подписал 30 марта мэр Вадим Кстенин. Об этом сообщила пресс-службе мэрии.

Субботник Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Санитарные дни в городе намечены на 6, 13, 20 и 27 апреля, на 2, 9 и 30 апреля запланировано проведение районных субботников. Общегородской субботник состоится 16 апреля.

«В этом году во время месячников будем внимательно следить за эпидемиологической ситуацией. Но считаю, что этой весной мы уже можем приглашать неравнодушных горожан к помощи в наведении порядка. Субботники в предшествующие коронавирусу годы — это всегда дружный труд воронежцев на благо родного города, который несет воспитательную и объединяющую функцию: кто хоть раз помогал коммунальным службам — не бросит больше мусор мимо урны», — сказал мэр.

Глава Воронежа отметил, что воронежцы могут присоединиться к субботнику у себя во дворе, либо в городских парках и скверах, для этого нужно обратиться в районные управы.