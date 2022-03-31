Уфа, 31 марта 2022, 10:25 — REGNUM Капсулу с землей из Луганской Народной Республики, где погиб генерал-майор Минигали Шаймуратов, и районов Башкирии, где проживали бойцы кавдивизии, намерены заложить на Советской площади в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Радий Хабиров посещает место гибели Минигали Шаймуратова
Радий Хабиров посещает место гибели Минигали Шаймуратова
Glavarb.ru

Сообщается, что глава Башкирии Радий Хабиров побывал на Советской площади, где реализуют проект по благоустройству территории и установке памятника командиру легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову. Реконструкция площади была начата летом 2020 года. Строители увеличили её территорию и благоустроили прилегающую улицу Советскую. 1 сентября прошлого года на площади начал работать светомузыкальный фонтан. Отмечается, что специалисты уже выполнили подготовку основания под фундамент скульптуры.

«Идея такая, что здесь будет общественный и культурный центр города. Мы также хотим создать точку притяжения для нашей молодёжи. По соседству с площадью появятся новые культурные и досуговые заведения. 9 мая на территории площади мы заложим капсулу с землёй из Луганской Народной Республики, где погиб генерал-майор Минигали Шаймуратов, и районов Башкортостана, где проживали бойцы кавдивизии. А ко Дню Республики представим жителям памятник прославленному герою. Лично для меня это будет одним из главных событий», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что два года назад президент России Владимир Путин своим указом присвоил комдиву Шаймуратову звание Героя России посмертно. Открыть памятник Минигали Шаймуратову в Уфе намерены 11 октября 2022 года в День Республики.