Уфа, , 10:25 — REGNUM Капсулу с землей из Луганской Народной Республики, где погиб генерал-майор Минигали Шаймуратов, и районов Башкирии, где проживали бойцы кавдивизии, намерены заложить на Советской площади в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Радий Хабиров посещает место гибели Минигали Шаймуратова Glavarb.ru

Сообщается, что глава Башкирии Радий Хабиров побывал на Советской площади, где реализуют проект по благоустройству территории и установке памятника командиру легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову. Реконструкция площади была начата летом 2020 года. Строители увеличили её территорию и благоустроили прилегающую улицу Советскую. 1 сентября прошлого года на площади начал работать светомузыкальный фонтан. Отмечается, что специалисты уже выполнили подготовку основания под фундамент скульптуры.

«Идея такая, что здесь будет общественный и культурный центр города. Мы также хотим создать точку притяжения для нашей молодёжи. По соседству с площадью появятся новые культурные и досуговые заведения. 9 мая на территории площади мы заложим капсулу с землёй из Луганской Народной Республики, где погиб генерал-майор Минигали Шаймуратов, и районов Башкортостана, где проживали бойцы кавдивизии. А ко Дню Республики представим жителям памятник прославленному герою. Лично для меня это будет одним из главных событий», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что два года назад президент России Владимир Путин своим указом присвоил комдиву Шаймуратову звание Героя России посмертно. Открыть памятник Минигали Шаймуратову в Уфе намерены 11 октября 2022 года в День Республики.