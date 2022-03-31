Москва, , 10:22 — REGNUM В Москве в два раза увеличится размер субсидий на приобретение легковых автомобилей такси и каршеринга. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале столичного правительства.

Отмечается, что в феврале–марте 2022 года произошло увеличение лизинговых платежей для таксомоторных компаний и операторов каршеринга. Увеличение субсидий позволит им выполнить свои финансовые обязательства перед банками и сохранит доступность услуг для потребителей.

Решение правительства Москвы будет действовать в течение 2022 года. Парк такси Московского региона насчитывает 155 тыс. автомобилей (60 тыс. — Москва, 95 тыс. — Подмосковье), 60% из них находится в лизинге. В парке каршеринга насчитывается около 30 тыс. автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы с 2012 года выделили таксомоторным компаниям субсидии в размере 1,1 млрд рублей на покупку новый автомобилей.

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