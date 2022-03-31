Калуга, 31 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по городу Калуге задержан ранее судимый местный житель, подозреваемый в противоправной деятельности, сообщили 31 марта корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительном ведомстве.

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По версии полицейских, калужанин приобретал у третьих лиц крупные партии наркотических средств, которые расфасовывал у себя дома на более мелкие и продавал через тайники. Оперативниками было обнаружено 12 тайников-закладок, из которых изъяты свертки с наркотическим средством, подготовленные к сбыту. Еще несколько свертков обнаружили у подозреваемого в ходе личного досмотра. Общая масса изъятого запрещенного вещества составила более 20 граммов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В отношении наркосбытчика избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.