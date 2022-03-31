Москва, 31 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. На мировом рынке спрос на сахар не спадает, что делает данный продукт очень привлекательным для российских экспортеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал данные Минпромторга РФ о снижении в РФ спроса на сахар.

Saramukitza Сахар

«Падение ажиотажного спроса на сахар со стороны населения было ожидаемо, — сказал Рамазанов. — Однако хотя можно ожидать возвращения спроса в рамки традиционного тренда, но о соответствующем возвращении отпускных и потребительских в эти рамки пока говорить не приходится. Вероятнее всего, цены в этом сезоне будут на 3−5% выше по сравнению с их обычной динамикой».

Как подчеркнул эксперт, на рост стоимости сахара повлияло множество объективных факторов.

«В частности, подорожание энергоносителей на мировом рынке, нарушение логистических цепочек. Неспадающий спрос на сахар на мировом рынке делает его привлекательным для экспортеров из России. При этом динамика спроса и цен на сахар в России будет устойчива до осени 2022 года», — отметил Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ФАС России проводит проверки в отношении пяти крупнейших дистрибьюторов сахара.