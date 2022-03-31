Москва, , 10:20 — REGNUM Военная спецоперация России в Донбассе проходит безупречно, а приостановка активных действий под Киевом и Черниговом объясняются необходимостью уничтожить в котле донбасскую группировку ВСУ, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая Игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ни одна мировая армия, все войска НАТО вместе, эта армия США никогда не реализовывали в этом темпе действия на Украине при таком противостоянии украинцев. А мы все-таки, помимо всего прочего, говорим, что действуем только контрактниками. Это означает, что мы по существу работаем не при преобладающем численном превосходстве по отношению к тем, кто на Украине», — заявил Кургинян.

По его словам, операция на Украине идет блестяще, хотя сам он считал ранее, что она будет идти хуже. Потому что ему казалось, что контрактники не так мотивированы, а они оказались крайне высоко мотивированы, мужественны, высокопрофессиональны и терпеливы, что играет решающую роль в войне.

Это кончится если нашей армии не будут мешать, только ее сокрушительной победой. Но это должно происходить в реальные промежутки времени. И до тех пор, пока существует донбасская группировка противника, разговоры об активных действиях в Киеве и Чернигове, просто невозможны. Поэтому наши войска сейчас собирают котел для ВСУ в Донбассе.

«Когда этот (донбасский) котел будет уничтожен, все либо кончится, либо перейдет в третью стадию операции», — заключил эксперт.