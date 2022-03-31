Москва, 31 марта 2022, 10:20 — REGNUM Военная спецоперация России в Донбассе проходит безупречно, а приостановка активных действий под Киевом и Черниговом объясняются необходимостью уничтожить в котле донбасскую группировку ВСУ, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая Игра» на «Первом канале».
По его словам, операция на Украине идет блестяще, хотя сам он считал ранее, что она будет идти хуже. Потому что ему казалось, что контрактники не так мотивированы, а они оказались крайне высоко мотивированы, мужественны, высокопрофессиональны и терпеливы, что играет решающую роль в войне.
Это кончится если нашей армии не будут мешать, только ее сокрушительной победой. Но это должно происходить в реальные промежутки времени. И до тех пор, пока существует донбасская группировка противника, разговоры об активных действиях в Киеве и Чернигове, просто невозможны. Поэтому наши войска сейчас собирают котел для ВСУ в Донбассе.