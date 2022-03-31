Париж, 31 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс поедет в Гваделупу в рамках предвыборной кампании, передает BFM TV.

Valeriepecresse.fr Валери Пекресс

Валери Пекресс решила бросить все свои силы на финишную прямую предвыборной кампании: кандидат отправится в Гваделупу 4 апреля 2022 года.

«Политик не хотела завершать свою кампанию, не посетив заморские территории», — заявили в окружении Валери Пекресс.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Франциизаявил, что избиратели с положительным результатом теста на COVID-19 смогут проголосовать на выборах.