Тбилиси, , 10:19 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 23 626 исследований на SARS-CoV-2 выявили 450 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 31 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 648 264 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 624 993 победили инфекцию, в том числе 1540 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 745 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе шесть человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 535 пациентов.

Днём ранее в Грузии в ходе 24 461 исследования выявили 553 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1021 человека, скончались девять пациентов с COVID-19.