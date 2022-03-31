Махачкала, 31 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Дагестане планируется в 2022 году продолжить мероприятия по возрождению футбола. Власти региона намерены сделать его народным видом спорта, привлекая к игре в футбол молодежь, для чего будут строить современные футбольные площадки и создадут центр футбола и школу юных футболистов «Динамо». Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Так, по словам руководителя Дагестана, в 2022 году будет открыты семь футбольных мини-поля и два полноразмерных футбольных поля с искусственным покрытием. Будут созданы свой центр футбола и школа юных футболистов «Динамо». А к началу следующего года планируется охватить проектом «Школьная футбольная лига» 780 школ.

Меликов также напомнил, что в прошлом году в Дагестане был возрожден легендарный клуб «Динамо», заключено соглашение о сотрудничестве с Российским футбольным союзом. Кроме того, уже выделены были 49 земельных участков для строительства футбольных полей.