Луганск, 31 марта 2022, 10:14 — REGNUM Силы Народной милиции Луганской Народной Республики освободили 95 населенных пунктов Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщили 31 марта в МИД ЛНР.
Отмечается, что накануне, 30 марта, было освобождено село Терны в ДНР.
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Как сообщается, по состоянию на утро 31 марта, освобождено более 90% территории ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.