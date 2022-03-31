Луганск, 31 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики освободили 95 населенных пунктов Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщили 31 марта в МИД ЛНР.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

«Силами Народной милиции ЛНР освобождено 95 населенных пунктов Луганской и Донецкой Народных Республик», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что накануне, 30 марта, было освобождено село Терны в ДНР.

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Как сообщается, по состоянию на утро 31 марта, освобождено более 90% территории ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.