Ярославль, 31 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области проверит цены на «борщевой набор» в местных магазинах и федеральных сетях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала заместитель руководителя управления ФАС России по Ярославской области Анна Шушкова.

Цены на лук в одном из сетевых магазинов

Цены на овощи из так называемого «борщевого набора» в отдельных случаях выросли в два раза. Отмечают это не только журналисты, но и ярославцы, которые затем обращаются в антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность повышения цен.

«Обращения поступают на горячую линию, напрямую в антимонопольную службу, на электронную почту. Большинство жалоб всё-таки на федеральные сети — это «Магнит» и «Пятерочка». Жалуются конкретно на них люди. Ну, а поскольку эти сети на федеральном уровне — мы согласуем в ФАС России и направляем совместный запрос, чтобы установить у кого они закупают, так как у федеральных сетей свои поставщики. Будем смотреть также наценку на этот товар и отпускную цену у поставщиков», — пояснила механизм работы антимонопольной службы Анна Шушкова.

Но проверять будут не только общероссийские сети.

«То же самое с ярославскими, но это уже наши полномочия. Запрос поступил от департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. Сейчас мы также устанавливаем круг местных производителей «борщевого набора», — рассказала заместитель руководителя ярославского УФАС.

Ранее ярославские антимонопольщики уже пресекли незаконное повышение торговой сетью цен на сахар.