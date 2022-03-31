Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM Определены сроки проведения X Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) 2022 года. Он пройдет с 29 июня по 1 июля. Об этом стало известно после заседания оргкомитета по подготовке форума, прошедшего в Москве под руководством министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

Петербургский Международный Юридический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам министра, ПМЮФ за годы его проведения стал главной площадкой для обсуждения актуальной правовой тематики. «Ключевые вопросы форума, который планируется провести с 29 июня по 1 июля 2022 года, связаны с трансформацией права в условиях происходящих сегодня глобальных изменений», — подчеркнул Чуйченко.

Юбилейный ПМЮФ пройдет в офлайн формате впервые за два года и объединит ведущих специалистов в области международного права, корпоративных юристов, судебных экспертов, общественных деятелей, представителей органов власти, адвокатуры, нотариата и СМИ.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил о подготовке Северной столицы к ПМЮФ. Он отметил, что поскольку Юридический форум пройдет после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), часть вопросов уже будет проработана, в том числе по транспортной и инженерной инфраструктуре.

«Сейчас разрабатывается план подготовки к этому значимому событию. В него войдут, в том числе, мероприятия по транспортному обеспечению, подготовке гостиничной инфраструктуры, культурная программа. Особое внимание будет уделено эпидемиологической безопасности участников», — сказал губернатор Санкт-Петербурга.

Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента РФ и Министерства юстиции РФ. Организатор форума — Фонд Росконгресс.