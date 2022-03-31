Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Определены сроки проведения X Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) 2022 года. Он пройдет с 29 июня по 1 июля. Об этом стало известно после заседания оргкомитета по подготовке форума, прошедшего в Москве под руководством министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургский Международный Юридический форум

По словам министра, ПМЮФ за годы его проведения стал главной площадкой для обсуждения актуальной правовой тематики. «Ключевые вопросы форума, который планируется провести с 29 июня по 1 июля 2022 года, связаны с трансформацией права в условиях происходящих сегодня глобальных изменений», — подчеркнул Чуйченко.

Юбилейный ПМЮФ пройдет в офлайн формате впервые за два года и объединит ведущих специалистов в области международного права, корпоративных юристов, судебных экспертов, общественных деятелей, представителей органов власти, адвокатуры, нотариата и СМИ.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил о подготовке Северной столицы к ПМЮФ. Он отметил, что поскольку Юридический форум пройдет после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), часть вопросов уже будет проработана, в том числе по транспортной и инженерной инфраструктуре.

«Сейчас разрабатывается план подготовки к этому значимому событию. В него войдут, в том числе, мероприятия по транспортному обеспечению, подготовке гостиничной инфраструктуры, культурная программа. Особое внимание будет уделено эпидемиологической безопасности участников», — сказал губернатор Санкт-Петербурга.

Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента РФ и Министерства юстиции РФ. Организатор форума — Фонд Росконгресс.