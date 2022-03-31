Луганск, 31 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Населённый пункт Терны Донецкой Народной Республики освобождён от украинских формирований. Об этом 31 марта сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

Lug-info.com ЛНР

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В ведомстве рассказали, что силы Народной милиции ЛНР освободили от украинских оккупантов населённый пункт Терны Донецкой Народной Республики.

«Местные жители встречают освободителей с распростертыми объятиями и рассказывают об ужасах оккупации киевских силовиков», — проинформировали в ведомстве.