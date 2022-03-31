Воронеж, , 10:12 — REGNUM Нарушения при расчистке рек выявлены в Воронежской области Центрально-Чернозёмным межрегиональным управлением Росприроднадзора, сообщили 31 марта в ведомстве.

Река Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

Проверку проводили в феврале 2022 года по согласованию с прокуратурой Воронежской области — после поступления многочисленных жалоб граждан на возможные нарушения. В качестве экспертов к проверке также привлекли специалистов федерального государственного бюджетного учреждения «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море».

Так, на реке Икорец расчистка проводилась на участках общей протяженностью 11,67 км. Однако, учитывая сложные погодные условия, исследования провели выборочно на трёх участках общей протяженностью 326 метров. Но даже на этих участках были выявлены отклонения от проекта различного характера. Так, специалисты зафиксировали недобор грунта на глубину в диапазоне от 30 см до 2,5 м. Кроме того, подрядчик, чтобы создать видимость достижения проектных отметок, на ряде участков изымал грунт за границами производства работ из коренного берега, что запустило процессы обрушения нарушенных берегов и их эрозии.

«По оценкам экспертов Балтийской Техмордирекции, такая работа не только не будет способствовать оздоровлению водотока, но способна уже в ближайшее время привести к его дальнейшей деградации на отдельных участках», — уточнили в надзорном ведомстве.

Специалисты также отмечают, что со стороны департамента природных ресурсов никаких мер в связи с отклонениями от проектных решений не принималось. Более того, к оплате принимались работы с отклонениями от графика производства и проекта на расчистку русла реки. Нарушения специалисты выявили и при расчистке русел рек Подгорная и Тавровка.

По итогам проверки департаменту выдано предписание об устранении нарушений законодательства.