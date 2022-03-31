Волгоград, 31 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Возобновились занятия в школе № 56 Волгограда — в отремонтированном после пожара здании начались уроки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в пресс-службе администрации города.

Yarregion.ru Школьный класс

В школе на первом этаже заменены окна и двери, вместо линолеума уложен керамогранит, заново покрашены радиаторы отопления, приведены в порядок стены и потолок, смонтирована система видеонаблюдения. На втором этаже, где во время пожара было сильное задымление, сделали косметический ремонт. После окончания ремонтных работ и инспекции надзорных ведомств, школа получила соответствующее разрешение на продолжение образовательной деятельности.

Пожар в учебном заведении произошёл 5 февраля. На время ремонта занятия для учеников были организованы в одном из корпусов школы №110.