Йошкар-Ола, 31 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Марий Эл объявило аукцион по выбору подрядчика строительства пассажирского терминала в аэропорту Йошкар-Олы. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Airola.ru Аэропорт Йошкар-Ола

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,456 млрд рублей. Уточняется, что 99% средств выделяет федеральный бюджет, остальное — республиканский.

В документах указано, что к 2024 году пассажиропоток аэропорта будет составлять около 150 тыс. пассажиров в год, а к 2034 году еще увеличится — до 223,8 тыс. пассажиров.

Согласно заключению Госэкспертизы, при реализации проекта в состав аэровокзального комплекса войдут здание пассажирского терминала, привокзальная площадь с местами для краткосрочной парковки 117 машин и долгосрочной — 21 автомобиля и подъездной дорогой, аванперрон площадью 5,08 тыс. кв. метров, очистные сооружения поверхностного и бытового стоков, трансформаторная подстанция, дизельная электростанция, резервуары противопожарного запаса воды, периметровое ограждение, а также патрульная дорога. Также планируется расширить участок автодороги Р-176 «Вятка» с учетом территории под автобусную остановку.

В проекте контракта уточняется, что все работы должны быть завершены до 15 ноября 2024 года, однако подрядчик имеет право завершить проект досрочно. Заявки от потенциальны участников конкурса принимаются до 7 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году запланирована реконструкция взлётно-посадочной полосы аэропорта Йошкар-Олы. Проведение реконструкции ВПП позволит аэровокзалу принимать воздушные суда вместимостью до 200 человек. В результате появится возможность привлекать для осуществления перелетов авиакомпании с более доступными для граждан ценовыми категориями билетов.

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