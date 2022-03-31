* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 31 марта, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В столице Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали телохранителя Ахмада Масуда, лидера Фронта национального сопротивления. Источник сообщил «8 Собх», что радикалы задержали его 29 марта в многоквартирном доме в Кабуле.

Pixabay.com Под арестом

Согласно источнику, этого человека зовут Абдул Маджид и судьба его неизвестна. Сообщается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестоко избили его во время задержания.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока прокомментировали арест.

Ранее исламисты задерживали многих людей по подозрению в причастности к Фронту сопротивления. Они также предупредили СМИ, чтобы они воздерживались от освещения новостей, связанных с Фронтом национального сопротивления Афганистана.