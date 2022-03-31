Тюмень, , 10:08 — REGNUM Биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков стали победителями в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России. Об этом 31 марта сообщает ИА REGNUM.

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Юрлова-Перхт и Цветков преодолели дистанцию за 36 минут 46,6 секунды. На восьми огневых рубежах они использовали три дополнительных патрона.

Второе место заняли Виктория Сливко и Евгений Гараничев, отставание которых составило 26,9 секунды. Они использовали пять дополнительных патронов.

Третьими финишировали Тамара Дербушева и Кирилл Бажин. У них 44,7 секунды отставания и четыре дополнительных патрона.

Напомним, чемпионат России проходит в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.

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