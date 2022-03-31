Грозный, 31 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Чечне заложен новый сад на территории Грозненского лесничества. В ходе акции «Сад памяти» на площади три гектара было высажено 9900 саженцев ясеня. Эта акция проходит в память о погибших в годы Великой Отечественной войне.

Admoblkaluga.ru Посадка деревьев

В высадке деревьев участвовали более 200 человек, в том числе студенты, представители патриотических клубов, профсоюзов Чечни, работники подведомственных учреждений минприроды и Центра защиты леса.

«Эта акция, с одной стороны, хорошее экологическое мероприятие для сохранения мира для последующих поколений. С другой стороны — это связь с событиями истории нашей великой страны», — отметил замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Итон Мизаев.

Акция «Сад памяти» проходит в Чечне уже несколько лет подряд. В 2021 году было высажено около 126 тыс. саженцев разных пород деревьев, а годом ранее — в честь 75-летия Победы — около 45 тыс. деревьев.

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