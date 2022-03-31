Красноярск, , 10:08 — REGNUM Продлена мера пресечения заместителю председателя Законодательного собрания Красноярского края Сергею Натарову (ЛДПР), сообщили ИА REGNUM в Красноярском краевом суде.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Железнодорожный районный суд Красноярска 31 марта продлил меру пресечения Натарову в виде заключения под стражу до 4 июля 2022 года. Он обвиняется в совершении восьми эпизодов по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, заместителя председателя Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова задержали в декабре 2021 года. 23 декабря суд Железнодорожного района Красноярска принял решение о его аресте.

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