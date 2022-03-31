Барнаул, 31 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Для строителей Алтайского края 2021 год стал рекордным. Об этом в ходе правительственного часа в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев. Его слова 31 марта цитирует телеграм-канал АКЗС.

Светлана Шаповалова Жилье в Барнауле

«Объем выполненных работ в строительной отрасли превысил 79 млрд рублей. Алтайские предприятия произвели стройматериалов на сумму более 10 млрд рублей. Это на 20% больше, чем в 2020 году. Главное достижение — в 2021 году в крае было введено в строй 988 тыс. кв. м жилья. Это максимальный показатель за последние 30 лет. И это несмотря на сложности ковидного периода и рост цен на строительные материалы», — рассказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года на территории Алтайского края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построены 842 новые квартиры общей площадью 61,3 тыс. кв. метров, что в 3,3 раза больше января 2021 года.

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