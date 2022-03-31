Оксана Переможенко, 31 марта 2022, 11:43 — REGNUM Корабли ВМС США выведены из акватории Чёрного моря из-за неминуемого «российского вторжения» на Украину. Об этом 30 марта заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, добавив, что пока не ясны сроки их возвращения в Чёрное море.

Американский флаг на корабле ВМС США
Американский флаг на корабле ВМС США
The White House

«Было сочтено благоразумным поступить так, когда мы видели неминуемость вторжения… Таким образом мы даём понять, что США не заинтересованы в провоцировании конфликта тем или иным размещении своих сил в регионе», — сказал он.

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Отряд Ковпака», «Радио Стыдоба» и «Одесское Общественное Телевидение Z».

«США вывели свои военные корабли из Чёрного моря из-за событий на Украине и пока не приняли решения о сроках их возвращения, заявили в Пентагоне. Вот и прекрасно. Можно записать в уже достигнутые положительные результаты спецоперации РФ», — пишет автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

Эсминец типа «Арли Бёрк» ВМС США
Эсминец типа «Арли Бёрк» ВМС США
U.S. Navy photo by Journalist 2nd Class Patrick Reilly

«Наверное, испугались бродячих мин из Одессы», — предположила Марина.

«Хлопцы, вы куда?! А украинские мины бортами кто ловить будет?!» — пошутила Tais.

«Скатертью дорога…» — пишет Андрей К.

«Жаль, что вывели так рано… Могли бы разминировать пару десятков плавающих мин», — с сарказмом добавил Andrey_R.

«Видать, от греха подальше! Одно дело из-за океана вопить, другое — лицом к лицу встретиться! Они еще помнят, как опозорились с «Дональдом Куком»!» — отметила Anzhelika A.

«Не мин они испугались, а атаки от наших. И решили смотать удочки. Надеюсь, больше не появятся», — отреагировал Андрей.

«А вот в этом случае, на мой взгляд, американцы сделали правильно. Честно, без иронии и сарказма. Ибо всякое может случиться. Значит, не готовы на третью мировую из-за пустяков. Это хорошо… А Украина, стало быть, пустячок-с», — написал Ivan V.

«Если у ВСУ мины морские сорвало, то никто не знает, как себя ракеты их поведут, вот и снялись», — предположил Сергей.

«Что, даже чаю не попьете?!» — смеется один из участников обсуждения.

«Интересно, если мины Зеленского подорвут флот США, кто за это ответит?» — задумалась Sofiа R.

«А что ещё можно было от них ожидать? Пусть больше не суются в наше Чёрное море, им там точно нечего делать», — отметил Леонид К.

«Спужались болезные», — иронизирует автор телеграм-канала «Отряд Ковпака».

«Снова кинули Зелю (Зеленского — О. П.)», — добавила Natalya.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
President.gov.ua

«На мой взгляд, они испугались бесконтрольно плавающих в Чёрном море украинских мин», — предположила Индира Б.

«Тем временем Зеля (Зеленский — О. П.) плачет…» — с сарказмом отреагировал Джам К.

«Давай, до свидания!..» — смеется Grey.

«И не возвращайтесь», — призвал Vasily S.

«В свете ухода американских кораблей из Чёрного моря, мальчик Вова из Украины (Владимир Зеленский — О. П.) просит поставить для деда Бидона (Джо Байдена — О. П.) песню «Что ж ты, фраер, сдал назад», — с юмором подытожил автор телеграм-канала «Отряд Ковпака».