31 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что корабли ВМС США выведены из акватории Чёрного моря из-за неминуемого «российского вторжения» на Украину.

Оксана Переможенко, , 11:43 — REGNUM Корабли ВМС США выведены из акватории Чёрного моря из-за неминуемого «российского вторжения» на Украину. Об этом 30 марта заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, добавив, что пока не ясны сроки их возвращения в Чёрное море.

Американский флаг на корабле ВМС США The White House

«Было сочтено благоразумным поступить так, когда мы видели неминуемость вторжения… Таким образом мы даём понять, что США не заинтересованы в провоцировании конфликта тем или иным размещении своих сил в регионе», — сказал он.

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Отряд Ковпака», «Радио Стыдоба» и «Одесское Общественное Телевидение Z».

«США вывели свои военные корабли из Чёрного моря из-за событий на Украине и пока не приняли решения о сроках их возвращения, заявили в Пентагоне. Вот и прекрасно. Можно записать в уже достигнутые положительные результаты спецоперации РФ», — пишет автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

Эсминец типа «Арли Бёрк» ВМС США U.S. Navy photo by Journalist 2nd Class Patrick Reilly

«Наверное, испугались бродячих мин из Одессы», — предположила Марина.

«Хлопцы, вы куда?! А украинские мины бортами кто ловить будет?!» — пошутила Tais.

«Скатертью дорога…» — пишет Андрей К.

«Жаль, что вывели так рано… Могли бы разминировать пару десятков плавающих мин», — с сарказмом добавил Andrey_R.

«Видать, от греха подальше! Одно дело из-за океана вопить, другое — лицом к лицу встретиться! Они еще помнят, как опозорились с «Дональдом Куком»!» — отметила Anzhelika A.

«Не мин они испугались, а атаки от наших. И решили смотать удочки. Надеюсь, больше не появятся», — отреагировал Андрей.

«А вот в этом случае, на мой взгляд, американцы сделали правильно. Честно, без иронии и сарказма. Ибо всякое может случиться. Значит, не готовы на третью мировую из-за пустяков. Это хорошо… А Украина, стало быть, пустячок-с», — написал Ivan V.

«Если у ВСУ мины морские сорвало, то никто не знает, как себя ракеты их поведут, вот и снялись», — предположил Сергей.

«Что, даже чаю не попьете?!» — смеется один из участников обсуждения.

«Интересно, если мины Зеленского подорвут флот США, кто за это ответит?» — задумалась Sofiа R.

«А что ещё можно было от них ожидать? Пусть больше не суются в наше Чёрное море, им там точно нечего делать», — отметил Леонид К.

«Спужались болезные», — иронизирует автор телеграм-канала «Отряд Ковпака».

«Снова кинули Зелю (Зеленского — О. П.)», — добавила Natalya.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«На мой взгляд, они испугались бесконтрольно плавающих в Чёрном море украинских мин», — предположила Индира Б.

«Тем временем Зеля (Зеленский — О. П.) плачет…» — с сарказмом отреагировал Джам К.

«Давай, до свидания!..» — смеется Grey.

«И не возвращайтесь», — призвал Vasily S.

«В свете ухода американских кораблей из Чёрного моря, мальчик Вова из Украины (Владимир Зеленский — О. П.) просит поставить для деда Бидона (Джо Байдена — О. П.) песню «Что ж ты, фраер, сдал назад», — с юмором подытожил автор телеграм-канала «Отряд Ковпака».