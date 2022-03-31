Москва, 31 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии задержали высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины в Киевской области, сообщает 31 марта пресс-служба ведомства.

Https://belregion.ru Росгвардия

«В ходе проведения специальных адресных мероприятий на территории Киевской области поисковая группа Росгвардии при досмотре жилого дома обнаружила подозрительного мужчину. Установлено, что задержанный является высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при досмотре места проживания задержанного было обнаружено семь единиц огнестрельного оружия, а также свыше 240 патронов различного калибра.