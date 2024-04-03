Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Громкая музыка из автомобиля, которая мешала отдыхать петербуржцам в баре на Думской улице в центре Петербурга, спровоцировала конфликт со стрельбой. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Массовый конфликт в центре Петербурга

Групповой конфликт, закончившийся стрельбой из травматического пистолета, произошел около 02:00 мск 30 марта. Как выяснили полицейские, всё произошло из-за громкой музыки в автомобиле ВАЗ-2110. Посетители заведения попросили сделать звук тише, однако трое мужчин в машине просьбу проигнорировали. В результате завязалась словесная перепалка, во время которой один из пассажиров машины произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. После чего троица уехала с места происшествия.

«Сообщений из медицинских учреждений по данному факту в полицию не поступали. Сотрудники полиции установили личность стрелка. Им оказался 31-летний житель Ленинградской области. Полицейские изъяли у него травматический пистолет и доставили в отдел», — рассказали в ведомстве.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.