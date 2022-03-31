Москва, 31 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В современной ситуации создание новой платежной единицы для международных расчетов — это настоятельная потребность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявила руководитель департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Марина Абрамова. Так она прокомментировала соответствующую инициативу экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Создание новой платежной единицы для международных расчетов, способной обеспечить финансовую стабильность логистических цепочек международной торговли в условиях турбулентности рисков, — это настоятельная потребность современной ситуации, — сказала Абрамова. — Интерес различных стран к новой платежной единице для международных расчетов зависит от интереса к тем рынкам, где будет она использоваться. А эффективность функционирования такой системы расчетов и платежей каждая страна будет определять самостоятельно в зависимости от складывающихся для данной страны внешних и внутренних факторов».

Как подчеркнула Абрамова, стремление ряда стран отойти от долларовой системы расчетов или расчетов в иных резервных валютах связан с тем, что в настоящее время любая резервная валюта имеет «страновую привязку» или привязку к интеграционному объединению, что не всегда обеспечивает паритет интересов участников рынка международной торговли.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что для торговли с дружественными РФ государствами лучше использовать национальные валюты, вместо того чтобы изобретать новую платежную единицу.