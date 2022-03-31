Пермь, 31 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Перми началась реализации первого этапа строительства новой трассы ТР-53. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

Permkrai.ru Трасса ТР-53

Проект является одним из ключевых в регионе и приурочен к празднованию 300-летия Перми. Новая магистраль соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми и станет альтернативой загруженной сегодня ул. Соликамской.

Мостовой переход, который входит в первый этап строительства, протянется от ул. Юрша до ул. Грибоедова и будет включать в себя семь опор. Их высота составит 25,8 метров. На стройплощадке уже настраивают специальную установку для бурения и обустройства 130 свай для будущих опор. Глубина бурения составит 25 метров.

Активная фаза работ начнется в апреле — мае. В этот период штат рабочих и техники на стройплощадке увеличат в четыре раза. Планируется, что первый этап проекта реализуют до декабря 2024 года.

Добавим, первый этап строительства трассы ТР-53 включает в себя продление ул. Уинской от ул. Юрша до ул. Грибоедова. Работы по нему планируется выполнить до декабря 2024 года. В раках проекта появится новая транспортная развязка с мостом протяженностью 327 метров через реку Ива, монолитные железобетонные подпорные стены, путепровод тоннельного типа, два надземных пешеходных перехода.