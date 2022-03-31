Тюмень, 31 марта 2022, 09:59 — REGNUM В Тюмени на реставрацию водонапорной башни выделили 134 млн бюджетных рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Заказчиком реконструкции этого памятника регионального значения является центр внешкольной работы «Дзержинец». Будущему подрядчику предстоит провести реставрацию кирпичной кладки водонапорной башни и внутреннюю отделку помещений до 25 декабря 2022 года.
Сама башня будет использоваться как центром внешкольной работы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменском городе Тобольске на разработку проекта реконструкции исторической водонапорной башни намерены потратить 4,7 млн рублей.
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