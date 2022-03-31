Тюмень, , 09:59 — REGNUM В Тюмени на реставрацию водонапорной башни выделили 134 млн бюджетных рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Знаменитая тюменская водонапорная башня Елена Миронова © ИА REGNUM

Заказчиком реконструкции этого памятника регионального значения является центр внешкольной работы «Дзержинец». Будущему подрядчику предстоит провести реставрацию кирпичной кладки водонапорной башни и внутреннюю отделку помещений до 25 декабря 2022 года.

Сама башня будет использоваться как центром внешкольной работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменском городе Тобольске на разработку проекта реконструкции исторической водонапорной башни намерены потратить 4,7 млн рублей.

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