Верхняя Пышма, Свердловская область, 31 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. УГМК принимает заявки на I Молодежную научно-практическую конференцию «УГМК-ТЕХНО».

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

По словам организаторов, это исключительная возможность для молодых специалистов заявить о себе. Участие в конференции позволит выявить и поощрить талантливых сотрудников, а разработки финалистов получат шанс быть реализованными на предприятиях компании.

К участию приглашаются молодые сотрудники предприятий УГМК, ученые, студенты вузов и колледжей, специалисты компаний горно-металлургического сектора в возрасте до 35 лет. Для этого необходимо до 1 мая 2022 года пройти регистрацию на сайте конференции: https://ummc-tech.com/.

Проведение «УГМК-ТЕХНО» направлено на поиск решений для улучшения условий труда, совершенствование технологических и организационных процессов на предприятиях, реализацию стратегических целей производств, обмен опытом и информацией, тиражирование новых разработок на предприятиях.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

«Молодежная научно-практическая конференция «УГМК-ТЕХНО», охватывающая тематикой практически все области деятельности и развития горно-металлургической отрасли, с участием других компаний и учреждений образования и науки — это прекрасная возможность для предприятий «молодыми глазами» взглянуть на процессы, выявить талантливых и активных, перенять передовой опыт, ознакомиться с новыми разработками, чтобы в итоге повысить эффективность производств», — подчеркнул директор Технического университета Вячеслав Лапин.

Направления работы конференции:

— Цветная металлургия

— Горное дело

— Обогащение полезных ископаемых

— Черная металлургия

— ESG

— Цифровизация процессов и производств

— Экономика и финансы

В рамках каждого направления возможны проекты, включающие технологические инновации (в т.ч. цифровизация/роботизация); стратегическое развитие; экономику и управление инвестициями; информационные технологии; энергетику предприятий; автоматизацию технологических процессов и производств; безопасность производств и охрану труда; бизнес-систему УГМК; управление человеческим капиталом и иные проекты.

Участие в конференции позволит молодым специалистам получить профессиональную оценку и поддержку своих разработок для дальнейшего их развития; проработать пути, ресурсы, составить план развития и реализации проекта под руководством экспертов; принять участие в тренингах и мастер-классах.

6 — 8 июля 2022 года на площадке Технического университета УГМК пройдет финал, где авторы лучших работ продемонстрируют свои проекты и получат ценные призы.