Джелалабад, Афганистан, 31 марта 2022, 09:59 — REGNUM Силы безопасности радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Нангархар убили пять человек по обвинению в похищении людей. Об этом сообщает газета «8 Собх».
По данным источников, инцидент произошёл в районе владений семьи маулави Халеса в шестом округе города Джелалабад, административного центра провинции Нангархар.
Эти люди были убиты в ходе столкновений со спецслужбами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По словам собеседников, было изъято некоторое количество оружия и боеприпасов.
В последнее время в ряде провинций увеличился уровень уголовных преступлений, что вызывает тревогу у населения.