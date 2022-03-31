* Талибы — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, 31 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Силы безопасности радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Нангархар убили пять человек по обвинению в похищении людей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийства

По данным источников, инцидент произошёл в районе владений семьи маулави Халеса в шестом округе города Джелалабад, административного центра провинции Нангархар.

Эти люди были убиты в ходе столкновений со спецслужбами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам собеседников, было изъято некоторое количество оружия и боеприпасов.

В последнее время в ряде провинций увеличился уровень уголовных преступлений, что вызывает тревогу у населения.