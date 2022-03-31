Луганск, 31 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции силами Луганской Народной Республики освобождено от украинских формирований 95 населённых пунктов. Об этом 31 марта сообщили в МИД ЛНР.

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В министерстве рассказали, что силы Народной милиции ЛНР при поддержке Вооружённых сил России освободили на территориях ЛНР и ДНР 95 населённых пунктов с начала спецоперации.

Ранее в ДНР проинформировали об освобождении от противника 135 населённых пунктов на территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки пункт оказания помощи населению в Безыменном Новоазовского района Донецкой Народной Республики принял 615 беженцев из Мариуполя.