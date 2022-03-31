Москва, , 09:58 — REGNUM Факты угроз жителям Харькова со стороны украинских нацистов поручил расследовать глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба СК РФ в своем телеграм-канале.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

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«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России фиксировать и расследовать факты запугивания украинскими националистами мирных жителей Харькова», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно данным Национального центра управления обороной РФ, представители украинских нацистских батальонов создали так называемые «летучие эскадроны смерти», разъезжающих по харьковским улицам на насильно изъятых у мирных граждан автомобилях повышенной проходимости и с целью запугивания жителей города ведущих беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам.

При этом добавляется, что украинские националисты продолжают прикрываться мирным населением и размещают тяжелую военную технику в жилых городских кварталах.

«А.И. Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к установлению всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки пункт оказания помощи населению в Безыменном Новоазовского района Донецкой Народной Республики принял 615 беженцев из Мариуполя.