Уфа, 31 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Грузовик КамАз загорелся в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

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Сообщается, что утром 31 марта спасатели получили информацию о том, что на пр. Салавата Юлаева напротив мечети Ар-Рахим загорелся КамАЗ.

Прибыв на место происшествия, они установили, что происходит открытое горение автомобиля для содержания и ремонта дорог. Сотрудники спасательного ведомства оперативно справились огнем.

К счастью никто не погиб и не пострадал. Было установлено, что автомашина загорелась во время движения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии автомобиль наехал на инспектора ДПС.