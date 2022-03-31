Биробиджан, 31 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Две тонны продуктов питания и предметов первой необходимости собрали для жителей ЛНР и ДНР сотрудники МЧС ЕАО. Пункты для сбора помощи работали по всей области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в пресс-службе правительства региона.

(сс) Feed My Starving Children (FMSC) Гуманитарный груз

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«Благодарю каждого, кто не остался в стороне и передал свою помощь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. Сегодня мы должны быть как никогда едины и оказать всю необходимую поддержку братскому народу», — отметил губернатор автономии Ростислав Гольдштейн.

Дополнительно он поручил передать жителям Луганской и Донецкой Народных Республик медицинские маски и изделия. Этот груз был отправлен ранее и скоро прибудет в Донбасс.

Как сообщало ИА REGNUM, всё самое необходимое для людей, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик, собрали волонтёры Амурской области. Из региона отправлен груз с гуманитарной помощью весом в 18,3 тонны.