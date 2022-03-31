Донецк, , 09:57 — REGNUM Украинские боевики за 15 минут обстреляли Петровский район Донецка и Еленовку в Донецкой Народной Республике, сообщили 31 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Отмечается, что в 8:30 мск украинские боевики выпустили шесть снарядов по Донецку, в 8:45 мск — четыре снаряда по Еленовке.

Обстрел производился из населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.