Тбилиси, , 18:45 — REGNUM Труп грузинского боевика Давида Гобеджишвили, убитого на Украине, доставили на самолёте из Варшавы в Тбилиси, сообщает 31 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Наёмники Цитата из к/ф «Псы войны». Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания

В тбилисском аэропорту, чтобы встретить гроб с его телом, собрались члены его семьи, друзья, политики и простые граждане. «Я преклоняюсь сначала перед их матерями, а затем перед этими героями, которые пожертвовали собой не только за Украину, но и за нашу страну. Боже, чтобы никогда больше не повторился этот день, эти часы и чтобы кто-то, любая мать, не стояла бы здесь», — сказала мать убитого.

Панихида состоится в тбилисской церкви Кашвети. Гобеджишвили был сопровождён из Киева с воинскими почестями. Отпевание проходило в одной из киевских церквей. Гобеджишвили был убит четыре дня назад в результате ракетного обстрела Ирпеня. Он является четвёртым грузинским наёмником, погибшим в боях на Украине и в ДНР.