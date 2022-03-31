Сеул, 31 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приступило к разработке мер по стабилизации поставок цемента. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

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В министерстве пояснили, что в настоящее время власти ведут постоянное наблюдение за ситуацией с поставками компонентов для производства цемента, а также разрабатывают меры по увеличению производства.

Сообщается, что для стабилизации спроса и предложения сокращается доля импорта из России, параллельно диверсифицируются источники импорта. В частности, часть закупок производится в Австралии.

По данным министерства, в настоящее время запасы цемента составляют около 700 тыс. тонн.