Москва, , 09:54 — REGNUM Следственные органы СУ СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») после заявления местной жительницы о том, что ее 12-летняя дочь подверглась изнасилованию сверстниками. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

«По версии следствия, в период времени с сентября по декабрь 2021 года малолетние знакомые потерпевшей неоднократно вступали с ней в половую связь», — говорится в сообщении.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а в отношении всех фигурантов назначены судебно-психиатрические экспертизы.

Также председатель СК России Александр Бастрыкин «поручил руководителю следственного управления СК России по Приморскому краю Фомину В.В. представить доклад обо всех обстоятельствах произошедшего».

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.