Донецк, 31 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. За последние сутки пункт оказания помощи населению в Безыменном Новоазовского района Донецкой Народной Республики принял 615 беженцев из Мариуполя. Об этом 31 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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За сутки из Мариуполя в ПОПН «Безыменное» были эвакуированы 615 человек, включая 114 детей, рассказали в штабе. С начала эвакуации пункт принял 9665 человек.

В штабе призывают население воздержаться от столкновений с украинскими боевиками.