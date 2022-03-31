Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге появились специальные контейнеры, которые принимают вещи для людей, оставшихся без дома. Об этом 30 марта сообщили в группе благотворительной организации «Ночлежка» в социальной сети «ВКонтакте».

Контейнер «Спасибо!» Цитата группы «Ночлежка» в соцсети «ВКонтакте»

Акция по сбору вещей осуществляется при содействии магазинов «Спасибо!». После сбора вещей часть из них будет направлена для продажи в магазины, а остальные поступят в благотворительные организации, в том числе и в «Ночлежку». При этом большая часть выручки от продажи в магазинах также пойдет на помощь бездомным людям.

«Оставлять одежду, обувь и книги, которые вы хотите отдать в помощь, можно в любом контейнере благотворительных магазинов «Спасибо!», — говорится в сообщении.

Такие контейнеры будут доступны по четырём адресам в различных районах города. Ознакомиться с ними подробнее можно в группе «Ночлежки».

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