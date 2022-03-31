Москва, , 09:50 — REGNUM Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства фиксировать и расследовать факты запугивания украинскими националистами мирных жителей Харькова. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Sledcom.ru

«А.И. Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к установлению всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Согласно информации Национального центра управления обороной РФ, украинские националисты сформировали так называемые «летучие эскадроны смерти», которые на насильно изъятых у мирных граждан автомобилях повышенной проходимости перемещаются по улицам Харькова и «с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам». Помимо этого, преступники по-прежнему прикрываются мирным населением, размещая тяжелую военную технику в жилых кварталах.