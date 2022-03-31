Туньси, 31 марта 2022, 09:49 — REGNUM Новым властям Афганистана удаётся удерживать государство «на плаву». Об этом 31 марта ходе пленарной сессии на встрече в формате стран — соседей Афганистана заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он отметил «определённые положительные результаты на контртеррористическом направлении», а также предпринимаемые усилия в области соблюдения прав человека.
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В качестве позитивных моментов Лавров также указал на постепенное налаживание торгово-экономического взаимодействия, прежде всего со странами региона, бизнес-структуры которых проявляют интерес к Афганистану.
Как сообщало ИА REGNUM, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане в середине августа 2021 года. Несмотря на неоднократные призывы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к мировому сообществу признать их правительство законным, пока ни одна страна мира не сделала этого.
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