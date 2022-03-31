Москва, 31 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Ударные вертолеты Ка-52 Воздушно-космических сил России уничтожили укрепленные опорные пункты и огневые позиции бронетехники Вооруженных сил Украины. Об этом 31 марта сообщили в Минобороны РФ.

Russianhelicopters.aero Ка-52 «Аллигатор»

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«Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот, уничтожив замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ. Ракетным ударом вертолетов армейской авиации уничтожена бронетехника и живая сила противника», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.