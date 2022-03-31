Москва, , 09:49 — REGNUM В Москве 23 апреля заработает школа интеллектуального права «Креатус» для людей творческих профессий и представителей креативных индустрий, сообщается на портале мэра столицы.

Место для творчества Алёна Соколова © ИА REGNUM

Бесплатный курс состоит из пяти тем общего модуля и двух тем индустриального модуля, а также одного практического урока. Обучение бесплатное, но необходима регистрация на официальном сайте проекта.

Продолжительность курса в школе «Креатус» составляет около двух месяцев. После прохождения образовательной программы участники получат удостоверение о повышении квалификации.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержку креативных индустрий и их роль в развитии бизнеса обсудили на заседании профильной комиссии Ассоциации менеджеров.

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