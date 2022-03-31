Москва, 31 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Москве 23 апреля заработает школа интеллектуального права «Креатус» для людей творческих профессий и представителей креативных индустрий, сообщается на портале мэра столицы.

Алёна Соколова ИА REGNUM Место для творчества

Бесплатный курс состоит из пяти тем общего модуля и двух тем индустриального модуля, а также одного практического урока. Обучение бесплатное, но необходима регистрация на официальном сайте проекта.

Продолжительность курса в школе «Креатус» составляет около двух месяцев. После прохождения образовательной программы участники получат удостоверение о повышении квалификации.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержку креативных индустрий и их роль в развитии бизнеса обсудили на заседании профильной комиссии Ассоциации менеджеров.

Читайте также: В Москве прошло первое заседание комиссии по развитию креативных индустрий